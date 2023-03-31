Руди Гобер оштрафован на 25 000 долларов за публичную критику судейства

Центровой «Миннесоты» и главный тренер команды Крис Финч были оштрафованы за публичную критику судейства.

Гоберу был выписан штраф в 25 000 долларов, Финчу – в 15 000 долларов.

После вчерашнего поражения от «Финикса» (100:107) баскетболист заявил, что «не верит, что судьи не помогали «Санз» победить».

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