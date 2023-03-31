Руди Гобер оштрафован на 25 000 долларов за публичную критику судейства
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер и главный тренер команды Крис Финч были оштрафованы за публичную критику судейства.
Гоберу был выписан штраф в 25 000 долларов, Финчу – в 15 000 долларов.
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