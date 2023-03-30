Руди Гобер: «Не верю, что судьи сегодня не помогали «Санз»

Теги Голден Стэйт Миннесота Финикс Сакраменто НБА судьи Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер резко высказался о судействе в матче против «Финикса» (100:107).

«Это несправедливо. Я играю в этой лиге уже 10 лет и всегда стараюсь не делать поспешных выводов, но я не верю, что судьи сегодня не помогали «Санз» победить. Не верю, что они не помогали «Уорриорз» или «Кингз» в прошлом матче. Это так очевидно. Это неуважение.

Мы понимаем, что мы не самая популярная команда. Все хотят видеть в плей-офф Кевина Дюрэнта, Стефена Карри и Леброна Джеймса. «Тимбервулвс» еще не достигли такого уровня. Нужно продолжать бороться, но нам, безусловно, обидно, особенно мне», – заявил Гобер.

В сегодняшнем матче «Финикс» исполнил 27 штрафных бросков, «Миннесота» – 12.

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5 комментариев

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fridzon
3 четверть только смотрел. Было полное ощущение, что Финикс оказался на месте ЛАЛ образца матча ЛАЛ-Финикс недавнего. Очень одностороннее судейство мне показалось
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ВинниПох
Короля нет среди королей. И Дюры и Карри, только суперстар Сабонис, и то не он сам)
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Илья Купол
на что номер жалуется? на то как он игроков финикса руками останавливал?
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-1
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someoneelse
чувак 10 лет в лиге, так и не научился нормально заслоны без фола ставить, винит судей, даже видите ли сакраменто подсуживали, там же суперзвезд полная авоська
+6
0
+6
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Tiemme
Трёп! А по фактам? И приготовь 20000$, завтра занесешь Сильверу!
+1
-1
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