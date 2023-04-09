46 очков Кэма Томаса не помогли «Бруклину» обыграть «Филадельфию»

Теги Бруклин Винс Картер НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Кэм Томас Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кэм Томас четвертый раз в сезоне набрал более 40 очков в матче. Он стал пятым игроком в истории организации с подобным достижением, присоединившись к Винсу Картеру, Джону Уильямсону, Кевину Дюрэнту и Кайри Ирвингу.

В матче против «Сиксерс» (105:134) Томас отметился 46 очками, реализовав 16 из 28 бросков с игры и 6 из 8 из-за дуги. Показатель полезности Кэма составил «-20».

«Бруклин» закончил сезон шестым на Востоке с результатом 45-37.

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