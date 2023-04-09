Джордж Хилл забросил с середины площадки под сирену первой четверти с «Никс»
Разыгрывающий «Индианы» Джордж Хилл забросил с середины площадки под сирену об окончании первой четверти матча с «Нью-Йорком».
Первая 12-минутка закончилась со счетом 45-41 в пользу хозяев паркета.
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