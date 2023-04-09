«Не знаю, как мне это удалось». Майк Конли достиг отметки в 15 000 очков за карьеру

Теги Миннесота НБА Майк Конли Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли во время субботнего матча против «Сан-Антонио» (151:131) стал 157-м игроком в истории НБА, достигшим отметки в 15 000 очков за карьеру.

«Встать в один ряд с игроками, на которых так долго равнялся, с которыми соревновался, и просто достичь этой отметки – это наследие. Это останется навсегда. Никто не сможет отнять это у меня. Я счастлив.

Не знаю, как мне это удалось, потому что мне нравится отдавать передачи и не жадничать, но, видимо, по пути я бросал и пару раз попал», – сказал Конли.

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1 комментарий

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Gulom Azizkhujaev
Я тоже удивлен. Медицинский центр реабилитации атлетов имени Майка Конли
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