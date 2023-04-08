Европейские команды и команды G-лиги могут стать участниками внутрисезонного турнира НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА G-лига Баскетбол

В соответствии с новым коллективным соглашением в сезоне НБА-2023/24 будет проведен первый в истории лиги внутрисезонный турнир.

По информации Yahoo! Sports, внутрисезонный турнир будет состоять из нескольких этапов. Изначально все 30 команд лиги будут разделены на шесть групп по пять команд в каждой. Каждая из пяти команд сыграет четыре матча — два дома и два на выезде.

Затем победители каждой из шести групп и две команды с wild card примут участие в турнире на выбывание. Согласно источнику, wild card могут получить европейские команды и команды G-лиги.

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4 комментария

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beregost
Ответ Никита Кирсанов
количество игр не увеличится, игры будут идти в двойной зачёт.
То есть из 82 игр регулярки часть мы смотреть на джи-лигеров? Каков подгон!
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Forza
Ответ Никита Кирсанов
количество игр не увеличится, игры будут идти в двойной зачёт.
Это вообще не имеет значения. Бред не в увеличении/уменьшении количества игр. Бред в том, что это противоречит концепции закрытой лиги, и при этом всё что делает - это популяризирует европейский баскетбол. Если какой нибудь евро клуб будет иметь 50%+ винрейт, это будет в плюс только евролиге и ему. НБА это ничем не поможет.
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Никита Кирсанов
Ответ Forza
Не, ну это уж совсем какой то бред. Я понимаю в летнюю лигу допустить, но в СЕЗОННЫЙ турнир - это какой то новый уровень идиотии. Не верю, что такое будет
количество игр не увеличится, игры будут идти в двойной зачёт.
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Forza
Не, ну это уж совсем какой то бред. Я понимаю в летнюю лигу допустить, но в СЕЗОННЫЙ турнир - это какой то новый уровень идиотии.

Не верю, что такое будет
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