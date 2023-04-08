Европейские команды и команды G-лиги могут стать участниками внутрисезонного турнира НБА

В соответствии с новым коллективным соглашением в сезоне НБА-2023/24 будет проведен первый в истории лиги внутрисезонный турнир.

По информации Yahoo! Sports, внутрисезонный турнир будет состоять из нескольких этапов. Изначально все 30 команд лиги будут разделены на шесть групп по пять команд в каждой. Каждая из пяти команд сыграет четыре матча — два дома и два на выезде.

Затем победители каждой из шести групп и две команды с wild card примут участие в турнире на выбывание. Согласно источнику, wild card могут получить европейские команды и команды G-лиги.

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