Дариус Томпсон – MVP 33-го раунда Евролиги
Разыгрывающий «Басконии» Дариус Томпсон признан MVP 33-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Виллербаном» (120:100) Томпсон набрал 23 очка, 4 подбора, 12 передач и 3 перехвата.
Томпсон заработал 36 баллов за эффективность действий, что является лучшим показателем в туре.
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