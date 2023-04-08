Дариус Томпсон – MVP 33-го раунда Евролиги

Разыгрывающий «Басконии» признан MVP 33-го раунда регулярного чемпионата .

В матче с « » (120:100) Томпсон набрал 23 очка, 4 подбора, 12 передач и 3 перехвата.

Томпсон заработал 36 баллов за эффективность действий, что является лучшим показателем в туре.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта