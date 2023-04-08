Дариус Томпсон – MVP 33-го раунда Евролиги

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Разыгрывающий «Басконии» Дариус Томпсон признан MVP 33-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В матче с «Виллербаном» (120:100) Томпсон набрал 23 очка, 4 подбора, 12 передач и 3 перехвата.

Томпсон заработал 36 баллов за эффективность действий, что является лучшим показателем в туре.

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