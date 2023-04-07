«Баскония» стала третьей командой в истории Евролиги, которая набрала за матч 120 и более очков

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«Баскония» в четверг обыграла «Виллербан» со счетом 120:100 в 33-м раунде Евролиги, улучшив свои шансы на выход в плей-офф турнира (18-15).

«Баскония» стала третьей командой в истории Евролиги, которая набрала за матч 120 и более очков, и первой за более чем 15 лет.

«Маккаби Тель-Авив» и «Панатинаикос» делят рекорд Евролиги со 123 очками за матч. «Маккаби» выдал подобную результативность во встрече со «Скаволини» 25 ноября 2004 года, «Панатинаикос» повторил достижение в игре с «Роанном» 21 ноября 2007 года.

Предыдущий клубный рекорд «Басконии» составлял 116 очков. Он был установлен в матче против «Маккаби» в начале этого сезона в 6-м раунде.

«Баскония» завершила игру с 33 результативными передачами, что также является новым клубным рекордом (ранее 31 передача в матче против «Химок» 8 марта 2019 года).

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1 комментарий

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Бородатый пивовар
Без участия наших команд - настолько поКию на Евролигу....
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