Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон»

Чемпион НБА 2008 года в составе « », ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что защитник хочет покинуть «Селтикс».

«Что-то происходит в этой команде или в этом клубе, потому что Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон».

Он обращается к болельщикам и говорит: «Давайте посмотрим, насколько эта организация действительно ценит меня, потому что мое имя каждый год фигурирует в сообщениях о возможных обменах», – сказал Перкинс.

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