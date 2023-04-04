Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон»

Теги Бостон Кендрик Перкинс НБА Джейлен Браун Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что защитник Джейлен Браун хочет покинуть «Селтикс».

«Что-то происходит в этой команде или в этом клубе, потому что Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон».

Он обращается к болельщикам и говорит: «Давайте посмотрим, насколько эта организация действительно ценит меня, потому что мое имя каждый год фигурирует в сообщениях о возможных обменах», – сказал Перкинс.

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4 комментария

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Doctor56
Перкинс, дешёвый набрасыватель дерьма на вентилятор. Проблема в том, что такие пользуются спросом, причём везде. Лучше просто таких не замечать.
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scorp19
Перкинс знатно вбрасывает. Так и рождаются все эти слухи про трейд.
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salogiannis
Кендрик Перкинс:
-- Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон»
-- Как Вы это поняли?
-- Моя чемпионская ДНК чувствует флюиды, которые излучает Джейлен, и декодирует те сигналы, что он посылает в Мировую Ноосферу
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serhio_ramos_
Сегодня очень много Перкинса.
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