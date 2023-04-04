Кендрик Перкинс: «Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон»
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что защитник Джейлен Браун хочет покинуть «Селтикс».
«Что-то происходит в этой команде или в этом клубе, потому что Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон».
Он обращается к болельщикам и говорит: «Давайте посмотрим, насколько эта организация действительно ценит меня, потому что мое имя каждый год фигурирует в сообщениях о возможных обменах», – сказал Перкинс.
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-- Джейлен Браун всячески дает понять, что хочет покинуть «Бостон»
-- Как Вы это поняли?
-- Моя чемпионская ДНК чувствует флюиды, которые излучает Джейлен, и декодирует те сигналы, что он посылает в Мировую Ноосферу