Тайриз Макси претендует на максимальное продление этим летом

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси претендует на максимальное продление этим летом.

В текущем сезоне 22-летний баскетболист набирает в среднем 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора при 48% реализации с игры и 43,4% из-за дуги.

«У «Сиксерс» много больших контрактов, с которыми приходится иметь дело. Но им придется заключить еще один. Тайриз заслуживает максимальное продление», – заявил один из генеральных менеджеров Лиги.

«Возможно, они думали, что получится провести переговоры. Но посмотрите, чего он добился. Он становится лучше на каждом шагу, его трудовая этика действительно поражает всех вокруг. Вот что выделяется. Этот парень становится только лучше. Вероятно, никаких переговоров не будет – им придется дать ему «максималку», – приводит Heavy слова одного из руководителей команды Восточной конференции.

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2 комментария

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mr.snooker
Понятно, что нужно платить, но также порядка но, что Макси игрок с уже виднеющимся потолком, который ещё ничего толком не показал в плове. Хороший парень - это не профессия
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Вадим Дзахоев
В следующем сезоне Хардена, скорее всего, в Филе не будет уже, и, думаю, это скажется и на Макси, ведь такой прогресс случился во многом благодаря Бороде
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