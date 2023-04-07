Тайриз Макси претендует на максимальное продление этим летом

Разыгрывающий «Филадельфии» претендует на максимальное продление этим летом.

В текущем сезоне 22-летний баскетболист набирает в среднем 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора при 48% реализации с игры и 43,4% из-за дуги.

«У «Сиксерс» много больших контрактов, с которыми приходится иметь дело. Но им придется заключить еще один. Тайриз заслуживает максимальное продление», – заявил один из генеральных менеджеров Лиги.

«Возможно, они думали, что получится провести переговоры. Но посмотрите, чего он добился. Он становится лучше на каждом шагу, его трудовая этика действительно поражает всех вокруг. Вот что выделяется. Этот парень становится только лучше. Вероятно, никаких переговоров не будет – им придется дать ему «максималку», – приводит Heavy слова одного из руководителей команды Восточной конференции.

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