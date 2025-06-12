«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
«Мэверикс» могут начать работу с китайским баскетболистом.
190-сантиметровый 22-летний защитник «Нанкина» Линь Вэй набирал 21,6 очка, 5,3 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 34,4% трехочковых в этом сезоне за «Нанкин».
Баскетболист прошел просмотр в «Далласе» и показал очень уверенный дальний бросок. Стороны обсуждают возможное сотрудничество.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмилиано Карчии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости