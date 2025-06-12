0

«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество

«Мэверикс» могут начать работу с китайским баскетболистом.

190-сантиметровый 22-летний защитник «Нанкина» Линь Вэй набирал 21,6 очка, 5,3 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 34,4% трехочковых в этом сезоне за «Нанкин».

Баскетболист прошел просмотр в «Далласе» и показал очень уверенный дальний бросок. Стороны обсуждают возможное сотрудничество.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1710 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эмилиано Карчии
logoДаллас
возможные переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Никс» запросили разрешения на встречи с Крисом Финчем и Име Удокой и получили отказы
16вчера, 04:15
Брайан Уиндхорст: «Никс» и Джейсон Кидд заинтересованы в потенциальном сотрудничестве»
59 июня, 19:11
Линь Вэй из «Нанкина» пройдет просмотр в «Далласе»
9 июня, 17:45
Главные новости
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» разгромила «Тенерифе» во 2-м матче
сегодня, 21:01
Чемпионат Италии. Финал. 29 очков Шенгелии помогли «Виртусу» победить «Брешию» в 1-м матче
сегодня, 20:50
«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
7сегодня, 20:44
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» и завоевал рекордный восьмой титул чемпиона
сегодня, 20:15
Дориан Финни-Смит перенес операцию на лодыжке и будет готов к тренировочному лагерю
сегодня, 20:03
Джейлен Уильямс о 17 потерях «Оклахомы»: «Отстой. Они приводили к тачдаунам»
4сегодня, 19:53
Адам Сильвер: «Отказались от наклеек десять лет назад из-за жалоб на скользкий паркет»
4сегодня, 19:43
Марк Стейн: «Не слышал ни одного сценария, в котором Кайри Ирвинг оказывается в другой команде»
1сегодня, 19:17
Стивен Эй Смит: «На случай если Тайриз Халибертон говорил обо мне – я никуда не уйду»
4сегодня, 19:06
Тайриз Халибертон: «Говорящие головы на главных каналах меня не волнуют. Что они знают о баскетболе?»
8сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
сегодня, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
сегодня, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
сегодня, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
сегодня, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
сегодня, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1сегодня, 14:38
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
сегодня, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
7сегодня, 09:45