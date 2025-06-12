«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество

«Мэверикс» могут начать работу с китайским баскетболистом.

190-сантиметровый 22-летний защитник «Нанкина» Линь Вэй набирал 21,6 очка, 5,3 передачи, 3,4 подбора и 1,4 перехвата, реализуя 34,4% трехочковых в этом сезоне за «Нанкин».

Баскетболист прошел просмотр в «Далласе » и показал очень уверенный дальний бросок. Стороны обсуждают возможное сотрудничество.