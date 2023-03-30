Тайриз Макси: «Харден взял меня под свое крыло и помог добиться успеха»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси выразил слова благодарности партнеру по команде Джеймсу Хардену, который оказал значительное влияние на развитие молодого игрока.

«Я многому научился у Джеймса. Он был великолепен на площадке и за ее пределами. Научил меня стольким вещам: как быть уверенным в себе, как быть самим собой. Просто помог мне стать человеком, который может выходить на площадку каждый вечер и выступать на самом высоком уровне, помогая своей команде побеждать.

Говорил, что он здесь, чтобы помочь мне, что не будет здесь мешать моему прогрессу. Повторял это с самого первого дня. Он вроде как взял меня под свое крыло и помог добиться успеха», – поделился Макси в интервью UPROXX.

22-летний баскетболист в текущем сезоне набирает 20,5 очка, и 3,6 передачи при 48% реализации с игры и 43% из-за дуги.

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2 комментария

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Максим Макеев
Ответ За Валенсию с 1999
Это типа он унизил Эмбиида
чем? защитник учит защитника все логично
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За Валенсию с 1999
Это типа он унизил Эмбиида
0
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-4
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