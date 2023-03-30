Тайриз Макси: «Харден взял меня под свое крыло и помог добиться успеха»

Разыгрывающий «Филадельфии» выразил слова благодарности партнеру по команде , который оказал значительное влияние на развитие молодого игрока.

«Я многому научился у Джеймса. Он был великолепен на площадке и за ее пределами. Научил меня стольким вещам: как быть уверенным в себе, как быть самим собой. Просто помог мне стать человеком, который может выходить на площадку каждый вечер и выступать на самом высоком уровне, помогая своей команде побеждать.

Говорил, что он здесь, чтобы помочь мне, что не будет здесь мешать моему прогрессу. Повторял это с самого первого дня. Он вроде как взял меня под свое крыло и помог добиться успеха», – поделился Макси в интервью UPROXX.

22-летний баскетболист в текущем сезоне набирает 20,5 очка, и 3,6 передачи при 48% реализации с игры и 43% из-за дуги.

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