Марк Стейн: «Не слышал ни одного сценария, в котором Кайри Ирвинг оказывается в другой команде»

По словам инсайдера, нет никаких признаков того, что Кайри Ирвинг покинет «Мэвс».

«Я не слышал, чтобы кто-то прогнозировал сценарии, в которых Кайри Ирвинг больше не является игроком «Мэверикс». Я не слышал ни одного сценария, в котором он оказывается в другой команде.

Ходили слухи, что «Мэвс» хотели бы заключить трехлетний контракт в диапазоне 40 млн долларов в год. Итак, снова трехлетний контракт на 120 млн.

С одной стороны, Кайри Ирвинг – единственный первоклассный, проверенный защитник в этом составе. С уходом Луки Дончича его ценность для «Мэверикс» теоретически взлетела. Но с другой стороны он получил разрыв передней крестообразной связки. Это январь? Февраль? Хотел бы я быть таким умным, что предсказать, чем это закончится», – сказал инсайдер Марк Стейн.