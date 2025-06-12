1

Марк Стейн: «Не слышал ни одного сценария, в котором Кайри Ирвинг оказывается в другой команде»

По словам инсайдера, нет никаких признаков того, что Кайри Ирвинг покинет «Мэвс».

«Я не слышал, чтобы кто-то прогнозировал сценарии, в которых Кайри Ирвинг больше не является игроком «Мэверикс». Я не слышал ни одного сценария, в котором он оказывается в другой команде.

Ходили слухи, что «Мэвс» хотели бы заключить трехлетний контракт в диапазоне 40 млн долларов в год. Итак, снова трехлетний контракт на 120 млн.

С одной стороны, Кайри Ирвинг – единственный первоклассный, проверенный защитник в этом составе. С уходом Луки Дончича его ценность для «Мэверикс» теоретически взлетела. Но с другой стороны он получил разрыв передней крестообразной связки. Это январь? Февраль? Хотел бы я быть таким умным, что предсказать, чем это закончится», – сказал инсайдер Марк Стейн.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1821 голос
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал DLLS Sports
logoКайри Ирвинг
возможные переходы
Марк Стейн
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кайри Ирвинг – болельщикам: «Прекратите издеваться над моим братом КЭТом»
1211 июня, 14:24
Стивен Эй Смит: «Не хотелось бы, чтобы Купер Флэгг присоединился к ряду последних новичков, которые показывают статистику, но не приносят победы»
711 июня, 08:54
Дрэймонд Грин: «Контроль мяча Халибертона очень недооценен»
2 июня, 10:45
Дрю Холидэй, Лонзо Болл и Крис Пол – среди возможных трансферных целей «Далласа»
4126 мая, 15:32
Главные новости
«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта
2 минуты назад
Георгий Жбанов и «Зенит» подпишут новое соглашение на 3 года
22 минуты назад
ACB. 1/2 финала. «Валенсия» разгромила «Тенерифе» во 2-м матче
вчера, 21:01
Чемпионат Италии. Финал. 29 очков Шенгелии помогли «Виртусу» победить «Брешию» в 1-м матче
вчера, 20:50
«Финикс» ведет активные реговоры с пятью командами по поводу обмена Кевина Дюрэнта
14вчера, 20:44
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Будучность» и завоевал рекордный восьмой титул чемпиона
вчера, 20:15
Дориан Финни-Смит перенес операцию на лодыжке и будет готов к тренировочному лагерю
вчера, 20:03
Джейлен Уильямс о 17 потерях «Оклахомы»: «Отстой. Они приводили к тачдаунам»
5вчера, 19:53
Адам Сильвер: «Отказались от наклеек десять лет назад из-за жалоб на скользкий паркет»
4вчера, 19:43
Стивен Эй Смит: «На случай если Тайриз Халибертон говорил обо мне – я никуда не уйду»
4вчера, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
вчера, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
вчера, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
вчера, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
вчера, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
вчера, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1вчера, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
вчера, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
вчера, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
вчера, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
вчера, 10:05