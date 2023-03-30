Владимир Гомельский: «Лишь 4 команды могут выйти в финал НБА: «Милуоки», «Бостон», «Денвер» и «Мемфис»
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос своего читателя о проблемах «Далласа» и главных фаворитах сезона НБА по его мнению.
«У «Далласа» абсолютно точно нет баланса состава. Постоянную угрозу сопернику представляют только два игрока: Дончич и Ирвинг. Но они оба игроки задней линии. А в передней линии нет ни одного стабильно набирающего очки. Сочувствую тренеру Кидду. Ему приходится варьировать состав по ходу игр в поисках хотя бы одного игрока передней линии, который мог бы и в атаке сыграть результативно, и в защите не облажаться.
Кроме того, следует учитывать тот факт, что и лидеры (Дончич и Ирвинг), проводящие на площадке по 32-35 минут, играют в обороне от случая к случаю. Такой дисбаланс состава облегчает жизнь сопернику. Заранее известно как нападать и как играть в защите.
2. С моей точки зрения, на Востоке лишь 2 команды могут выйти в главный финал. Это «Милуоки» и «Бостон». На Западе тоже только 2 команды – «Денвер» и «Мемфис». Наиболее сбалансированную игру по ходу регулярного сезона демонстрирует «Милуоки». Однако это не означает, что «Бакс» выиграют титул. Баскетбол непредсказуем. Чем и интересен», – написал Гомельский на своем сайте.
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Денвер, да. А вот второе место поделят между собой ГСВ и Финикс.
Есть подозрение, что Уиги вернется ко 2 раунду , если ГСВ туда конечно попадут. Вообще в моих глазах ГСВ могу выиграть конфу и вылететь в 1 раунде приблизительно с равными шансами