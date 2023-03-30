Владимир Гомельский: «Лишь 4 команды могут выйти в финал НБА: «Милуоки», «Бостон», «Денвер» и «Мемфис»

Известный спортивный комментатор ответил на вопрос своего читателя о проблемах «Далласа» и главных фаворитах сезона по его мнению.

«У « » абсолютно точно нет баланса состава. Постоянную угрозу сопернику представляют только два игрока: Дончич и . Но они оба игроки задней линии. А в передней линии нет ни одного стабильно набирающего очки. Сочувствую тренеру Кидду. Ему приходится варьировать состав по ходу игр в поисках хотя бы одного игрока передней линии, который мог бы и в атаке сыграть результативно, и в защите не облажаться.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что и лидеры (Дончич и Ирвинг), проводящие на площадке по 32-35 минут, играют в обороне от случая к случаю. Такой дисбаланс состава облегчает жизнь сопернику. Заранее известно как нападать и как играть в защите.

2. С моей точки зрения, на Востоке лишь 2 команды могут выйти в главный финал. Это «Милуоки» и « ». На Западе тоже только 2 команды – «Денвер» и «Мемфис». Наиболее сбалансированную игру по ходу регулярного сезона демонстрирует «Милуоки». Однако это не означает, что «Бакс» выиграют титул. Баскетбол непредсказуем. Чем и интересен», – написал Гомельский на своем сайте.

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