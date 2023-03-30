Владимир Гомельский: «Лишь 4 команды могут выйти в финал НБА: «Милуоки», «Бостон», «Денвер» и «Мемфис»

Теги Бостон Даллас Денвер Мемфис Милуоки НБА Владимир Гомельский Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос своего читателя о проблемах «Далласа» и главных фаворитах сезона НБА по его мнению.

«У «Далласа» абсолютно точно нет баланса состава. Постоянную угрозу сопернику представляют только два игрока: Дончич и Ирвинг. Но они оба игроки задней линии. А в передней линии нет ни одного стабильно набирающего очки. Сочувствую тренеру Кидду. Ему приходится варьировать состав по ходу игр в поисках хотя бы одного игрока передней линии, который мог бы и в атаке сыграть результативно, и в защите не облажаться.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что и лидеры (Дончич и Ирвинг), проводящие на площадке по 32-35 минут, играют в обороне от случая к случаю. Такой дисбаланс состава облегчает жизнь сопернику. Заранее известно как нападать и как играть в защите.

2. С моей точки зрения, на Востоке лишь 2 команды могут выйти в главный финал. Это «Милуоки» и «Бостон». На Западе тоже только 2 команды – «Денвер» и «Мемфис». Наиболее сбалансированную игру по ходу регулярного сезона демонстрирует «Милуоки». Однако это не означает, что «Бакс» выиграют титул. Баскетбол непредсказуем. Чем и интересен», – написал Гомельский на своем сайте.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Вроде и Фила хороший баскет демонтировала на протяжении сезона, и все равно в неё не верит Гомельский. Даже будучи ее фанатом..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chyngyz Orozaliev
в финал выйдут 2 команды, ваш кэп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Шторкин
Только хардкор,только Гсв
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Herodotus
Не согласен с Владимир Иванычем, финики ничем не хуже мемфиса, а я притоплю как всегда за своих, за ГС и Стефа Карри, это легегда)живая)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Евдокимов
Мемфис, ага, да. Отлетят во 2 раунде, инфа сотка. Не верю в Моранта от слова совсем.
Денвер, да. А вот второе место поделят между собой ГСВ и Финикс.
Есть подозрение, что Уиги вернется ко 2 раунду , если ГСВ туда конечно попадут. Вообще в моих глазах ГСВ могу выиграть конфу и вылететь в 1 раунде приблизительно с равными шансами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Ilovethisgame77
Старый злобный дуралей… выключаю звук если он комментирует игры! Высокомерие так и прёт из него
а кто нравится из комментаторов, например?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Думаю так: Милуоки, Бостон от Востока, а на Западе это ГСВ, Финикс или Денвер. В гонку может включиться ЛАЛ,но там много если...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Старый злобный дуралей… выключаю звук если он комментирует игры! Высокомерие так и прёт из него
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
si40w
Ощущение, что просто 2 первые команды из конференций назвал.. Т если на востоке оно логично выходит, то вот верить в финал запада Денвер-Мемфис...ну для очень вольных фантазеров
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий