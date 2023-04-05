Реджи Буллок купил остров площадью 20 тысяч квадратных метров в Белизе

Форвард « » приобрел остров площадью 20 тысяч квадратных метров в Белизе, где планирует построить большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду.

Игрок подтвердил информацию в социальных сетях, назвав точное место, где он и его семья планируют обосноваться.

«Белиз — мой новый дом. Пласенсия, если быть точным», – написал Буллок.

Остров получил название «Остров Буллока».

Ранее баскетболист признавался, что идея купить остров пришла ему в голову еще в сезоне-2019/20.

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