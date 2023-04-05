Реджи Буллок купил остров площадью 20 тысяч квадратных метров в Белизе

Теги Даллас НБА фото Реджи Буллок Баскетбол

Форвард «Далласа» Реджи Буллок приобрел остров площадью 20 тысяч квадратных метров в Белизе, где планирует построить большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду.

Игрок подтвердил информацию в социальных сетях, назвав точное место, где он и его семья планируют обосноваться.

«Белиз — мой новый дом. Пласенсия, если быть точным», – написал Буллок.

Остров получил название «Остров Буллока».

Ранее баскетболист признавался, что идея купить остров пришла ему в голову еще в сезоне-2019/20.

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17 комментариев

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Starkom
Только картинка в статье про остров Буллока неверная :) Этот остров расположен в Австралии и назван так в честь совсем другого Буллока. Реджи приколист - в гугл разделе об этом австралийском острове даже Скотти Барнс отзыв оставил с фоткой себя и Реджи :)
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Александр Сметанин
Где это? Хотя бы в теплом океане?
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Райли Карри
Ответ Иван Тарелкин
В 1 га 100 соток, ты реально думаешь что это мало?
я живу в городе с населением 80 тыс. и у нас тут есть местные барыги, которые покупают земли гораздо больше 2 га. покупают за копейки подогревая карман госслужащих, а продают с выгодой в 20-30 раз. вот и думай
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malinin
Ответ Иван Тарелкин
В 1 га 100 соток, ты реально думаешь что это мало?
Можно нарезать по 10 соток и целый коттеджный поселок сделать, с заборами из проф.настила.
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Vano from Tbilisi
Ответ Abdul Aziz
Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Доминикана тоже бедные, но почему-то туда едут отдыхать состоятельные люди. Простые жители нищенствуют, но это не мешает там отдыхать туристам,так как их экономика живет на туризме.
Доминикана и Мальдивы далеко не бедные, а по местным меркам вообще зажиточные. Сейшелы там география и природа решает. А вот Белиз это по сути типичное нищее Африканское государство(хотя Белиз Центральная Америка). В общем не понимаю, ну Буллоку виднее
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Tolball
Ответ Иван Тарелкин
В 1 га 100 соток, ты реально думаешь что это мало?
Ну реально в чем то он прав,дом,территория,хозяйственные постройки,пляж,обустроенный причал,ресторанчик или бар полюбому должен быть.Просто может под 8 виллами подразумевают домики гостиничного типа?
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Super Objectively
Ответ mibX
Ну можно визуализировать как 3 футбольных поля. Не то, чтобы очень много для 9 вилл. 3 виллы на одно футбольное поле - вроде бы и не тесно, но разгуляться особо не выйдет. Плюс, вероятно там было бы неплохо построить взлетную полосу для самолетиков. Иначе ведь как они кокаин будут переправлять? )
Иначе ведь как они кокаин будут переправлять..ты что то перепутал, речь не о посольстве РФ в Аргентине )
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Super Objectively
Ответ Булка пива
Надеюсь, твой остров будет больше, дружище.
аахахахахх))) лайкос однозначно )))
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Abdul Aziz
Ответ Vano from Tbilisi
Белиз нищая страна. Туда реально массово ездят туристы которые могут снимать виллы?
Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, Доминикана тоже бедные, но почему-то туда едут отдыхать состоятельные люди. Простые жители нищенствуют, но это не мешает там отдыхать туристам,так как их экономика живет на туризме.
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MrManchester
Ответ Доступ Запрещен
20 тыс квадратных метров это 2 гектара, т.е. прямоугольник со сторонами 100 метров и 200 метров. Не так уж много места, чтобы разместить "большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду".
Это три футбольных поля по площади
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mibX
Ответ Иван Тарелкин
В 1 га 100 соток, ты реально думаешь что это мало?
Ну можно визуализировать как 3 футбольных поля. Не то, чтобы очень много для 9 вилл. 3 виллы на одно футбольное поле - вроде бы и не тесно, но разгуляться особо не выйдет.
Плюс, вероятно там было бы неплохо построить взлетную полосу для самолетиков. Иначе ведь как они кокаин будут переправлять? )
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Vano from Tbilisi
Белиз нищая страна. Туда реально массово ездят туристы которые могут снимать виллы?
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Булка пива
Ответ Доступ Запрещен
20 тыс квадратных метров это 2 гектара, т.е. прямоугольник со сторонами 100 метров и 200 метров. Не так уж много места, чтобы разместить "большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду".
Надеюсь, твой остров будет больше, дружище.
+21
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Иван Тарелкин
Ответ Доступ Запрещен
20 тыс квадратных метров это 2 гектара, т.е. прямоугольник со сторонами 100 метров и 200 метров. Не так уж много места, чтобы разместить "большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду".
В 1 га 100 соток, ты реально думаешь что это мало?
+6
-1
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Доступ Запрещен
20 тыс квадратных метров это 2 гектара, т.е. прямоугольник со сторонами 100 метров и 200 метров. Не так уж много места, чтобы разместить "большой дом для себя и семьи, а также восемь вилл для сдачи в аренду".
+10
-2
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rb_10
Это лучше, чем тачки и цацки))
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Pirikas
Красиво исполняет)
+3
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