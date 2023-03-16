Трент Фрэйзер: «Счастлив иметь возможность побороться за Кубок России»

Разыгрывающий « » Трент Фрэйзер признался, что был рад попасть в заявку команды на «Финал четырех» .

«Очень воодушевлен! Знаю, как много это значит для моих партнеров, для болельщиков, для страны. Так что счастлив иметь возможность сыграть с этими парнями и побороться за Кубок России, быть частью этого, делать то, что могу, чтобы помочь команде и, надеюсь, победить.

Думаю, что мы готовы. Начали готовиться к Кубку России. Хотим победить. Так что собираемся не просто сыграть в Кубке, но и забрать трофей», – сказал американец.

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