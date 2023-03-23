Лав, Ньюмэн, Риз, Милутинов и Фрэйзер – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Теги Единая лига ВТБ Никола Милутинов Малик Ньюмэн Джермэйн Лав Айзейя Риз Трент Фрэйзер Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку прошедшего тура второго этапа регулярного чемпионата.

Лучшими игроками тура, который прошел 21-22 марта, стали Джермэйн Лав («Нижний Новгород»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Айзейя Риз («Парма»), Никола Милутинов (ЦСКА) и Трент Фрэйзер («Зенит»).

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