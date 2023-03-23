Лав, Ньюмэн, Риз, Милутинов и Фрэйзер – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку прошедшего тура второго этапа регулярного чемпионата.
Лучшими игроками тура, который прошел 21-22 марта, стали Джермэйн Лав («Нижний Новгород»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Айзейя Риз («Парма»), Никола Милутинов (ЦСКА) и Трент Фрэйзер («Зенит»).
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