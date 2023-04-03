Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что приз самому ценному игроку сезона должен получить из « ».

«MVP сезона – Яннис. Лучший игрок лиги, в лучшей команде. У него лучший результат в карьере по очкам, третий по подборам.

Мой голос уходит Яннису», – заявил Перкинс.

Грек в нынешнем сезоне набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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