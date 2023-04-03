Кендрик Перкинс: «MVP сезона – Яннис. Лучший игрок лиги, в лучшей команде»

Теги Кендрик Перкинс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что приз самому ценному игроку сезона должен получить Яннис Адетокумбо из «Милуоки».

«MVP сезона – Яннис. Лучший игрок лиги, в лучшей команде. У него лучший результат в карьере по очкам, третий по подборам.

Мой голос уходит Яннису», – заявил Перкинс.

Грек в нынешнем сезоне набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Mur89
МВП не всегда означает лучший игрок лиги на данный момент, думаю если бы у команд стоял выбор подписать Янниса, Йокича или Эмбиида, все бы единогласно выбрали грека
Зависит от команды наверно все таки
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Mur89
МВП не всегда означает лучший игрок лиги на данный момент, думаю если бы у команд стоял выбор подписать Янниса, Йокича или Эмбиида, все бы единогласно выбрали грека
+5
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MrFrost
Ответ фанат баскетбола
Перкинс знатный флюгер) достаточно кому нибудь провести ударную неделю тот и мвп)
Перкинс не флюгер, а просто глупый человек, который пытается казаться умным. Его мнение - мусор, т к смысла 0. Он даже не запоминает то, что до этого говорил или писал. Если, к примеру, с Шаком всё понятно и он несёт ерунду, потому что считает нужным нести ерунду, т е делает это осознанно и особо не парится.
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mastadon
Наведите уже порядок в приложении
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фанат баскетбола
Перкинс знатный флюгер) достаточно кому нибудь провести ударную неделю тот и мвп)
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