Кендрик Перкинс: «MVP сезона – Яннис. Лучший игрок лиги, в лучшей команде»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что приз самому ценному игроку сезона должен получить Яннис Адетокумбо из «Милуоки».
«MVP сезона – Яннис. Лучший игрок лиги, в лучшей команде. У него лучший результат в карьере по очкам, третий по подборам.
Мой голос уходит Яннису», – заявил Перкинс.
Грек в нынешнем сезоне набирает 31,1 очка, 11,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.
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