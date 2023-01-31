Стеф Карри пригласил на матч с «Тандер» Тэйлор Робертсон, которая стала рекордсменом NCAA по точным 3-очковым
Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пригласил на выездной матч с «Тандер» баскетболистку университета Оклахомы Тэйлор Робертсон.
Тэйлор несколько дней назад стала рекордсменом первого дивизиона женской NCAA по точным 3-очковым – 502. Карри по ходу прошлого сезона добился аналогичного достижения в НБА.
Карри и Робертсон пообщались и сделали совместную фотографию перед игрой в Оклахома-Сити.
Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал
Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»
Фото: Си Джей Холмс
1 комментарий