Стеф Карри пригласил на матч с «Тандер» Тэйлор Робертсон, которая стала рекордсменом NCAA по точным 3-очковым

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА NCAA фото Оклахома-Сити Стефен Карри Университет Оклахомы Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри пригласил на выездной матч с «Тандер» баскетболистку университета Оклахомы Тэйлор Робертсон.

Тэйлор несколько дней назад стала рекордсменом первого дивизиона женской NCAA по точным 3-очковым – 502. Карри по ходу прошлого сезона добился аналогичного достижения в НБА.

Карри и Робертсон пообщались и сделали совместную фотографию перед игрой в Оклахома-Сити.

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Фото: Си Джей Холмс

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1 комментарий

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rembrandao
Вот бы её на конкурс трехочковых пригласили на МВЗ - было бы интересно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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