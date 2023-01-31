Звездный разыгрывающий «Уорриорз» пригласил на выездной матч с «Тандер» баскетболистку университета Оклахомы Тэйлор Робертсон.

Тэйлор несколько дней назад стала рекордсменом первого дивизиона женской по точным 3-очковым – 502. Карри по ходу прошлого сезона добился аналогичного достижения в НБА.

Карри и Робертсон пообщались и сделали совместную фотографию перед игрой в .

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Фото: Си Джей Холмс