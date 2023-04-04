Андре Драммонд: «Сам оплатил учебу в университете Коннектикут»

Центровой « » рассказал, как ему пришлось самому оплатить учебу в университете Коннектикут.

«Наверное, я стал первым школьником, который объявил в твиттере, в какой университет он идет.

Я написал твит, через 10 минут мне позвонили, это был Джим Калхун. Он спрашивает: «Ты серьезно?» Я отвечаю: «Да, я хочу в ваш университет». Он говорит: «Хорошо, но есть одна проблема, у нас больше нет стипендий».

Я говорю: «Хорошо, вешаю трубку». Он: «Подожди, может быть, ты заплатишь за учебу? Мы же понимаем, что ты не будешь учиться четыре года. Мы можем лишить стипендии одного из наших игроков и просто помогать ему финансово. Как тебе такой вариант?»

Тогда я еще не знал, о ком шла речь, но это был Деандре Дэниэлс. Я подумал, что это неправильно, и ответил: «Нет, пусть стипендия остается у него. Я просто заплачу за учебу». Так что да, я заплатил за учебу», – рассказал Драммонд.

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