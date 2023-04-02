Андре Драммонд: «Поддержка партнеров придала мне энергии»

Теги Чикаго НБА Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд благодарен партнерам по команде, которые поддержали его после возвращения в строй.

«Было приятно снова выйти на площадку. Когда я вернулся, парни сплотились и оказали мне большую поддержку. Это определенно придало мне энергии.

Мне еще многое предстоит решить в личной жизни. Но я рад, что вернулся на паркет», – сказал Драммонд.

Ранее центровой заявил, что ему необходимо сосредоточиться на психическом здоровье, после чего пропустил матч против «Лейкерс».

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