«Пришло время сосредоточиться на психическом здоровье». Андре Драммонд удалил приложения для соцсетей

Теги Чикаго Лейкерс НБА Андре Драммонд Баскетбол

Центровой «Чикаго» Андре Драммонд пропустил сегодняшний матч против «Лейкерс» (110:121) после того, как написал в твиттере, что удаляет приложения для социальных сетей, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Перед матчем «Буллс» объявили, что Драммонд не примет участие в игре по личным причинам. Главный тренер Билли Донован выразил надежду, что центровой поедет с командой на матч против «Шарлотт» в пятницу.

«Пришло время сосредоточиться на психическом здоровье. Если вы тоже испытываете проблемы с психическим здоровьем, вы не одиноки. Это нормально просить о помощи», – написал Драммонд.

29-летний центровой проводит свой первый сезон за «Чикаго» и 11-й сезон в НБА.

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2 комментария

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Maturmalai
Лучше бы Андре сосредотачивался на пробитии штрафных бросков. Тогда и о психическом здоровье ему не пришлось бы так беспокоиться.
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avcgloronalduMU
можно спокойно постить спонсоров и зарабатывать, остальное неважно вообще, чтобы там сидеть, писать, лайкать)
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