«Пришло время сосредоточиться на психическом здоровье». Андре Драммонд удалил приложения для соцсетей

Центровой «Чикаго» пропустил сегодняшний матч против « » (110:121) после того, как написал в твиттере, что удаляет приложения для социальных сетей, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье.

Перед матчем «Буллс» объявили, что Драммонд не примет участие в игре по личным причинам. Главный тренер Билли Донован выразил надежду, что центровой поедет с командой на матч против «Шарлотт» в пятницу.

«Пришло время сосредоточиться на психическом здоровье. Если вы тоже испытываете проблемы с психическим здоровьем, вы не одиноки. Это нормально просить о помощи», – написал Драммонд.

29-летний центровой проводит свой первый сезон за « » и 11-й сезон в НБА.

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