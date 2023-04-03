Андре Драммонд: «На нас смотрят как на супергероев. Плащ, который мы надели, должен быть снят в какой-то момент. Это нормально – просить о помощи»
Центровой «Чикаго» Андре Драммонд заявил, что пропустил встречу против «Лейкерс» (110:121) на прошлой неделе в целях восстановления ментального здоровья.
«Мне нужно было немного отдохнуть, чтобы очистить свой разум и разобраться с некоторыми вещами, которыми я пренебрегал некоторое время. Чувствую себя нормально. Очевидно, мне предстоит еще много работы с психикой. Но у нас есть задача, которую мы должны делать – выигрывать баскетбольные матчи и выходить в плей-офф.
На нас смотрят как на супергероев, как будто нас ничто не беспокоит и у нас нет жизни вне игры. Люди не понимают, что у нас есть личная жизнь за пределами баскетбола. И порой это становится обременительным. Этот плащ супергероя, который мы надели, должен быть снят в какой-то момент. Это нормально – просить о помощи. Это нормально – чувствовать. Это нормально – показывать эмоции», – заявил Драммонд после победы над «Мемфисом» (128:107).
В 63 встречах сезона баскетболист набирает в среднем 6,1 очка и 6,7 подбора.
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Да, тема психического здоровья очень важная, но в НБА чет прямо волна пошла, а тут еще Андре с выражением со стольким количества пафоса, что Вин Дизель уже записал это в сценарий нового Форсажа.
"На нас смотрят как на супергероев, как будто нас ничто не беспокоит и у нас нет жизни вне гонок. Люди не понимают, что у нас есть личная жизнь за пределами СЕМЬИ".