Чемпионат Франции. «Лимож» – «Шоле», «Страсбур» встретится с «Парижем» и другие матчи

В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.

« » примет «Шоле», «Страсбур» дома встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Шоле Дата проведения 11 марта, 17.15, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 18-4, Метрополитан – 17-6, Шоле – 15-7, Дижон – 14-9, – 12-9, Виллербан – 12-9, – 12-10, Роанн – 12-10, Лимож – 11-11, – 10-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-12, Париж – 9-13, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-14, Нанси – 8-15, По-Ортез – 8-14, Блуа – 7-15, Фос Прованс – 8-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает