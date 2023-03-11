Чемпионат Франции. «Лимож» – «Шоле», «Страсбур» встретится с «Парижем» и другие матчи
В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся четыре матча.
«Лимож» примет «Шоле», «Страсбур» дома встретится с «Парижем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 17.15, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 11 марта, 22.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 11 марта, 22.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 11 марта, 22.00, «Ekinox»
Положение команд: Монако – 18-4, Метрополитан – 17-6, Шоле – 15-7, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 12-9, Виллербан – 12-9, Бурк – 12-10, Роанн – 12-10, Лимож – 11-11, Страсбур – 10-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-12, Париж – 9-13, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-14, Нанси – 8-15, По-Ортез – 8-14, Блуа – 7-15, Фос Прованс – 8-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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