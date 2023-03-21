Чемпионат Франции. «Монако» – «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Шоле»

Теги результаты чемпионат Франции Гравлин-Дюнкерк Шоле Монако Ле-Портель Баскетбол

Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Монако» примет «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Ле-Портель
Дата проведения
21 марта, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Шоле
Дата проведения
21 марта, 22.00, «Sportica»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 19-4, Метрополитан – 17-7, Шоле – 16-7, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Бурк – 13-10,  Роанн – 12-12, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 10-14, Ле-Портель – 9-14, Нантер – 8-16, По-Ортез – 8-15, Нанси – 8-15,  Фос Прованс – 8-15, Блуа – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий