Чемпионат Франции. «Монако» – «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Шоле»

Во вторник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

« » примет «Ле-Портель», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 19-4, Метрополитан – 17-7, Шоле – 16-7, Виллербан – 14-9, Дижон – 14-9, Ле-Ман – 13-9, Бурк – 13-10, Роанн – 12-12, Лимож – 11-12, Страсбур – 11-12, Гравлин-Дюнкерк – 10-13, Париж – 10-14, Ле-Портель – 9-14, Нантер – 8-16, По-Ортез – 8-15, Нанси – 8-15, Фос Прованс – 8-15, Блуа – 8-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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