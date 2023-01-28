Чемпионат Греции. АЕК – «Перистери», «Панатинаикос» встретится с «Ионикосом»
В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
АЕК сыграет с «Перистери», «Панатинаикос» встретится с «Ионикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
АЕК – Перистери
28 января. 17:00
Промитеас – Колоссос
28 января. 18:00
Панатинаикос – Ионикос
28 января. 20:15
Положение команд: Олимпиакос – 13-0, Панатинаикос – 11-2, Перистери – 8-5, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Арис – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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