Чемпионат Греции. АЕК – «Перистери», «Панатинаикос» встретится с «Ионикосом»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

АЕК сыграет с «Перистери», « » встретится с «Ионикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

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28 января. 17:00

– Колоссос

28 января. 18:00

Панатинаикос – Ионикос

28 января. 20:15

Положение команд: Олимпиакос – 13-0, Панатинаикос – 11-2, Перистери – 8-5, АЕК – 8-5, Колоссос – 8-5, ПАОК – 7-6, Промитеас – 7-6, Арис – 7-6, Аполлон – 3-10, Ионикос – 3-10, Лаврион – 2-11, Кардицас – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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