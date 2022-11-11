Ричард Джефферсон: «Лейкерс» находятся в десяти матчах от того, чтобы закончить сезон»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон, комментируя травму Леброна Джеймса, заявил, что «Лейкерс» близки к отметке, когда им будет не спасти нынешний сезон.

«Наступил момент, когда надо сказать: «Хорошо, здоровяк, отдохни». Это не управление нагрузкой, дело в том, что ему 37 лет. Ему скоро 38, и он сыграл больше минут, чем кто-либо в НБА. Он не из тех, кому нужно управлять нагрузкой, но после всего, что он сделал для баскетбола, похоже, ему нужно отдохнуть пару дней.

Но «Лейкерс» не могут себе это позволить. Они находятся в десяти матчах от того, чтобы закончить сезон. Они упадут так глубоко, что им будет трудно выбраться», – сказал Джефферсон.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

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