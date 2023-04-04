Легендарный разыгрывающий обозначил важность « » 80-х и 90-х для НБА и баскетбола.

«Мы не были Династией технически, потому что не выигрывали чемпионат три раза. Но что я скажу, так это то, что «Пистонс» времен «Плохих парней» – самая влиятельная команда. Вспомните наш стиль игры, пик-н-роллы, растягивающий «большой» Билл Лэймбир, маленькие ребята в задней линии, снайперы. У нас не было игрока, который работал под кольцом. То, как мы оказывали влияние на НБА, на игру, маленькие парни вроде меня, это не гарантировало нам победу в чемпионате.

«Детройт» – самая влиятельная команда из всех», – заявил Томас.

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