Айзейя Томас: «Пистонс» времен «Плохих парней» – самая влиятельная команда»

Теги Детройт НБА Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Легендарный разыгрывающий Айзейя Томас обозначил важность «Детройта» 80-х и 90-х для НБА и баскетбола.

«Мы не были Династией технически, потому что не выигрывали чемпионат три раза. Но что я скажу, так это то, что «Пистонс» времен «Плохих парней» – самая влиятельная команда. Вспомните наш стиль игры, пик-н-роллы, растягивающий «большой» Билл Лэймбир, маленькие ребята в задней линии, снайперы. У нас не было игрока, который работал под кольцом. То, как мы оказывали влияние на НБА, на игру, маленькие парни вроде меня, это не гарантировало нам победу в чемпионате.

«Детройт» – самая влиятельная команда из всех», – заявил Томас.

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4 комментария

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scorp19
Тот Детройт был крут. Но вот это "самая влиятельная" ну это он загнул.
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quznez
Ответ Gord Lane
Ну во первых величие оно или есть, или его нет. Детройт тех лет, это величие. И уж точно не Томас в документальном фильме , посвящает 20 минут тому, какие Детройт были плохие
Майк о себе любимом, о преодолении и о росте и становлении команды рассказывает.
Ну а то, что пришлось через этих уродов заползать наверх, придаёт трагичности фильму, типичная борьба со злом. Настоящий баскетбол победил.
+1
-1
0
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Gord Lane
Ответ Daff Rogers
Чувак постоянно всплывает, чтобы рассказать о былом величии и какой Джордан плохой
Ну во первых величие оно или есть, или его нет. Детройт тех лет, это величие. И уж точно не Томас в документальном фильме , посвящает 20 минут тому, какие Детройт были плохие
+10
-2
+8
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Daff Rogers
Чувак постоянно всплывает, чтобы рассказать о былом величии и какой Джордан плохой
+3
-7
-4
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