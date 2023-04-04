Тель-авивский «Маккаби» потерял Джейлена Адамса до конца сезона из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Джейлен Адамс 1995 Баскетбол

Разыгрывающий тель-авивского «Маккаби» Джейлен Адамс выбыл до конца сезона из-за травмы плеча.

Адамс получил травму в марте во время матча чемпионата Израиля. В апреле клуб объявил о том, что американец перенес операцию и больше не сыграет в текущем розыгрыше. 

В матчах Евролиги Адамс набирал 6,6 очка в среднем за игру.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий