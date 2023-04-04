Тель-авивский «Маккаби» потерял Джейлена Адамса до конца сезона из-за травмы

Разыгрывающий тель-авивского « » Джейлен Адамс выбыл до конца сезона из-за травмы плеча.

Адамс получил травму в марте во время матча чемпионата Израиля. В апреле клуб объявил о том, что американец перенес операцию и больше не сыграет в текущем розыгрыше.

В матчах Евролиги Адамс набирал 6,6 очка в среднем за игру.

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