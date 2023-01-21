«Маккаби» потерял Лоренцо Брауна на 2-3 недели из-за травмы

Лидер тель-авивского « » пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Браун получил травму на первых минутах недавнего матча Евролиги с «Альбой».

В нынешнем розыгрыше Евролиги Браун набирает 17,4 очка, 3,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит