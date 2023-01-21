«Маккаби» потерял Лоренцо Брауна на 2-3 недели из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Лоренцо Браун Баскетбол

Лидер тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Браун получил травму на первых минутах недавнего матча Евролиги с «Альбой».

В нынешнем розыгрыше Евролиги Браун набирает 17,4 очка, 3,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий