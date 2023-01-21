«Маккаби» потерял Лоренцо Брауна на 2-3 недели из-за травмы
Лидер тель-авивского «Маккаби» Лоренцо Браун пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок голеностопного сустава.
Браун получил травму на первых минутах недавнего матча Евролиги с «Альбой».
В нынешнем розыгрыше Евролиги Браун набирает 17,4 очка, 3,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.
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