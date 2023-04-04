Донован Митчелл: «Хочется сыграть в плей-офф с «Нью-Йорком»

Защитник « » признался, что в предстоящем плей-офф ему хотелось бы поучаствовать в серии с командой из родного города « ».

«Это связь времен. Чего еще можно желать? Какой ребенок не хотел бы сыграть против команды из своего родного города в плей-офф? Лично я не хотел бы чего-то иного.

Это как концовка художественного произведения – не концовка, а сюжетная линия. Что-то действительно особенное, близкое и дорогое для меня, возможность сыграть в плей-офф на глазах у друзей и семьи, против команды, на которой я вырос», – сказал Митчелл.

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