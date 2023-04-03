Донован Митчелл упал на зрителей, спасая уходящий мяч

Теги Кливленд Индиана НБА Донован Митчелл Аарон Несмит Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл спас уходящий мяч в победном домашнем матче с «Индианой» (115:105).

В попытке сохранить владение после блок-шота центрового команды Эвана Мобли Донован прыгнул за мячом и не глядя откинул мяч в ногу форварда «Индианы» Аарона Несмита, «улетев» до третьих зрительских рядов.

Митчелл отметился 40 очками 12-й раз в сезоне и установил новый рекорд организации. «Кливленд» идет четвертым на Востоке с результатом 49-30.

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