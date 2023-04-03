У центрового «Юты» подозрение на сотрясение мозга.

Высока вероятность, что Кесслер больше не сыграет в этом сезоне НБА.

Уокер претендует на включение в символические пятерки новичков. Его средние показатели в дебютном сезоне – 9,2 очка, 8,4 подбора и 2,3 блок-шота при 72% с игры.

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