Том Тибодо: «Нет никакой хитрости. Просто работайте каждый день, и у вас появится шанс»

Главный тренер « » поделился эмоциями после выхода в плей-офф сезона-2022/23.

«Это большое достижение, потому что мы достигли одну из целей. Одну из нескольких. Это следующий шаг на пути. Так что продолжаем в том же духе. Вот на чем нужно сосредоточиться. Мы знаем, насколько важна следующая игра. Так что готовимся к «Индиане» и продолжаем ставить галочки по ходу дела.

Я уже говорил, мне нравится, что у нас есть владелец, который очень верит в команду. Это то, чего я хочу. И наша работа заключается в том, чтобы пахать каждый день. В этом нет никакой хитрости. В этом нет никакой магии. Нет короткого пути к этому. Просто работайте каждый день, вы станете лучше, и у вас появится шанс.

У нас много молодых ребят, которые получают ценный опыт – парней, которые будут становиться лучше. Так что они учатся, развиваются, а мы укрепляем веру в достижение большего», – приводит слова Тибодо ESPN.

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