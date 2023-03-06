Том Тибодо о матче с «Бостоном»: «Когда что-то не получалось, мы не сдавались и возвращались»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Том Тибодо Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо отдал должное команде после матча с «Бостоном» (131:129 2ОТ).

«Важно находить возможности для победы. «Бостон» – отличная команда, которая сильно выступает в этом сезоне. Мы знали, что должны показать максимум, на протяжении всей игры, чтобы на что-то рассчитывать.

Когда что-то не получалось, мы не сдавались и возвращались. В итоге мы нашли возможность для победы, воспользовались своим шансом», – заявил Тибодо.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
3-1 в сезонной серии с Бостоном у Никс Тибса. И две из этих трёх побед выгрызли в овертаймах в Гардене.

А Джош Харт, кстати, остается непобедимым в матчах в джерси NY, 9-0 🤟🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий