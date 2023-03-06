Том Тибодо о матче с «Бостоном»: «Когда что-то не получалось, мы не сдавались и возвращались»
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо отдал должное команде после матча с «Бостоном» (131:129 2ОТ).
«Важно находить возможности для победы. «Бостон» – отличная команда, которая сильно выступает в этом сезоне. Мы знали, что должны показать максимум, на протяжении всей игры, чтобы на что-то рассчитывать.
Когда что-то не получалось, мы не сдавались и возвращались. В итоге мы нашли возможность для победы, воспользовались своим шансом», – заявил Тибодо.
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