Джош Харт о выходе в плей-офф: «Вчера видел пост, что вхожу в Топ-5 Лиги по количеству встреч без участия в матчах на вылет»
Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт рассказал, что видел пост о том, что он входит в Топ-5 действующих игроков НБА по количеству матчей без участия в плей-офф.
«Я видел пост вчера или сегодня; думаю, я вхожу в Топ-5 действующих игроков, которые провели больше всего матчей, не играя в плей-офф. Я очень рад, что наконец приму участие в матчах на вылет, в первые 5 лет у меня не было такой возможности. Не терпится увидеть «Гарден» «в огне», – сказал Харт в послематчевом интервью.
«Нью-Йорк» победой над «Вашингтоном» (119:109) обеспечил себе участие в матчах на вылет. Харт лишь на шестой сезон в Лиге получит возможность принять участие в плей-офф.
Лидеры по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф:
1. Бадди Хилд («Индиана») – 545
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4. Джош Харт («Нью-Йорк») – 369
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