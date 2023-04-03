Джош Харт о выходе в плей-офф: «Вчера видел пост, что вхожу в Топ-5 Лиги по количеству встреч без участия в матчах на вылет»

Защитник « » Джош Харт рассказал, что видел пост о том, что он входит в Топ-5 действующих игроков по количеству матчей без участия в плей-офф.

«Я видел пост вчера или сегодня; думаю, я вхожу в Топ-5 действующих игроков, которые провели больше всего матчей, не играя в плей-офф. Я очень рад, что наконец приму участие в матчах на вылет, в первые 5 лет у меня не было такой возможности. Не терпится увидеть «Гарден» «в огне», – сказал Харт в послематчевом интервью.

«Нью-Йорк» победой над « » (119:109) обеспечил себе участие в матчах на вылет. Харт лишь на шестой сезон в Лиге получит возможность принять участие в плей-офф.

Лидеры по количеству проведенных матчей без участия в плей-офф:

1. Бадди Хилд («Индиана») – 545

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4. («Нью-Йорк») – 369

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