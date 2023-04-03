Зак Лавин изящно убрал Джарена Джексона и реализовал 3-очковый со степ-бэка

Звездный защитник « » стал автором красивого момента в матче с « » (128:107).

За 6 минут до конца заключительной четверти Лавин изящным обманным движением убрал форварда гостей и реализовал трехочковый бросок со степ-бэка.

Зак закончил встречу с 36 очками, реализовав 13 из 19 бросков с игры и отдав 9 передач.

«Чикаго» замыкает плей-ин Восточной конференции с результатом 38-40.