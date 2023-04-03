Зак Лавин изящно убрал Джарена Джексона и реализовал 3-очковый со степ-бэка
Звездный защитник «Чикаго» Зак Лавин стал автором красивого момента в матче с «Мемфисом» (128:107).
За 6 минут до конца заключительной четверти Лавин изящным обманным движением убрал форварда гостей Джарена Джексона и реализовал трехочковый бросок со степ-бэка.
Зак закончил встречу с 36 очками, реализовав 13 из 19 бросков с игры и отдав 9 передач.
«Чикаго» замыкает плей-ин Восточной конференции с результатом 38-40.
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