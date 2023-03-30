Генменеджер «Далласа»: «У нас есть «Феррари» и Монстр-трак. Потенциал безграничен»

Генеральный менеджер « » Нико Харрисон выразил уверенность в потенциале звездного дуэта команды и .

«Когда мы совершали сделку, мы ожидали, что Кайри и Лука к настоящему моменту уже сыграются, так что все происходящее определенно ниже ожиданий. Они провели недостаточно минут вместе, чтобы сплотиться.

Они подходят друг другу. Вопрос в парнях вокруг них – как они вписываются в игру и взаимодействуют с лидерами? Это более сложная задача. У нас есть все эти аналитические данные, чтобы сказать, что эти составы работают, но знаете что? После обмена у нас не было стабильного ростера, поэтому трудно что-либо оценивать.

Потенциал безграничен. У нас есть «Феррари» и Монстр-трак, понимаете, о чем я говорю? Обе машины удивительные и потрясающие, но в разных стилях, что делает нас очень динамичными. Они могут дополнять друг друга. Комбинации безграничны, на самом деле, и в лиге не так много игроков, которые так же хороши, как эти двое», – рассказал Харрисон.

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