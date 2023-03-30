Генменеджер «Далласа»: «У нас есть «Феррари» и Монстр-трак. Потенциал безграничен»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон выразил уверенность в потенциале звездного дуэта команды Кайри Ирвинга и Луки Дончича.

«Когда мы совершали сделку, мы ожидали, что Кайри и Лука к настоящему моменту уже сыграются, так что все происходящее определенно ниже ожиданий. Они провели недостаточно минут вместе, чтобы сплотиться.

Они подходят друг другу. Вопрос в парнях вокруг них – как они вписываются в игру и взаимодействуют с лидерами? Это более сложная задача. У нас есть все эти аналитические данные, чтобы сказать, что эти составы работают, но знаете что? После обмена у нас не было стабильного ростера, поэтому трудно что-либо оценивать.

Потенциал безграничен. У нас есть «Феррари» и Монстр-трак, понимаете, о чем я говорю? Обе машины удивительные и потрясающие, но в разных стилях, что делает нас очень динамичными. Они могут дополнять друг друга. Комбинации безграничны, на самом деле, и в лиге не так много игроков, которые так же хороши, как эти двое», – рассказал Харрисон.

«Мэверикс» проиграли 14 из 20 матчей после перехода Ирвинга в команду.

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
осталось найти эвакуаторов которые будут таскать эти машины.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
У нас было два пакетика шалфея, семьдесят пять ампул масла лаванды, 5 пакетиков зубровки душистой или порошка древесины красного сандала, солонка, наполовину наполненная шаманским сбором трав "Круг друзей", и целое море разноцветных бутылок гаторейда.. твоя очередь рулить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nvidia1976
Оба знают только изоляцию. В кэтч энд шут им западло играть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
В одну телегу ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
у нас есть кексик и пончик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Водителя еще бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУГАЙ
и кто феррари??? пончич???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mkryuchckov10@gmail.com
Зная как чувствует себя Феррари в Ф1 становится страшно
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий