Зоран Лукич: «Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика»

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» поздравил МБА с заслуженной победой в заключительном матче регулярного чемпионата лиги ВТБ.

«Буду краток. Поздравляю МБА с полностью заслуженной победой.

Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика!

Я не собираюсь говорить фразы: «Не пошла игра. Уставшие». Лучше спросить у игроков, почему получился такой матч», – сказал Лукич.

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