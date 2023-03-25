Зоран Лукич: «Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поздравил МБА с заслуженной победой в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Буду краток. Поздравляю МБА с полностью заслуженной победой.

Проиграть сейчас, чтобы лучше выглядеть в плей-офф? Это не моя логика!

Я не собираюсь говорить фразы: «Не пошла игра. Уставшие». Лучше спросить у игроков, почему получился такой матч», – сказал Лукич.

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