Игроки смогут инвестировать в команды НБА и женской НБА

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания объяснил порядок исполнения нового пункта коллективного соглашения о денежных вложениях.

«Баскетболисты смогут инвестировать в команды НБА и женской НБА через выбранную профсоюзом игроков частную инвестиционную компанию и заключать рекламные контракты с букмекерами», – написал Чарания на своей странице в социальной сети.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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