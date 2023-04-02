Игроки смогут инвестировать в команды НБА и женской НБА

Теги НБА Адам Сильвер Шэмс Чарания Баскетбол

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания объяснил порядок исполнения нового пункта коллективного соглашения о денежных вложениях.

«Баскетболисты смогут инвестировать в команды НБА и женской НБА через выбранную профсоюзом игроков частную инвестиционную компанию и заключать рекламные контракты с букмекерами», – написал Чарания на своей странице в социальной сети.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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