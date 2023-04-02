Все участники драфт-комбайна будут проходить медосмотр, результаты которого будут известны нескольким командам

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что Лига и профсоюз игроков договорились, что команды более не смогут скрывать результаты медицинских обследований игроков, выходящих на драфт.

Инсайдер сообщает, что теперь игроки, принимающие участие в драфт-комбайне НБА, будут проходить специальный медосмотр, базированный на физической нагрузке, результаты которого будут распространяться между отдельными командами, основываясь на спрогнозированном номере выбора баскетболиста.

В ходе переговоров Лига настаивала на том, чтобы медосмотр проходил перед драфтом.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.