Все участники драфт-комбайна будут проходить медосмотр, результаты которого будут известны нескольким командам

Теги НБА Адам Сильвер Шэмс Чарания Баскетбол

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что Лига и профсоюз игроков договорились, что команды более не смогут скрывать результаты медицинских обследований игроков, выходящих на драфт.

Инсайдер сообщает, что теперь игроки, принимающие участие в драфт-комбайне НБА, будут проходить специальный медосмотр, базированный на физической нагрузке, результаты которого будут распространяться между отдельными командами, основываясь на спрогнозированном номере выбора баскетболиста.

В ходе переговоров Лига настаивала на том, чтобы медосмотр проходил перед драфтом.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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2 комментария

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rembrandao
Все равно игроки из топ-5 драфта обычно не участвуют в комбайне.
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Максим Макеев
а почему не всем командам?
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