Все участники драфт-комбайна будут проходить медосмотр, результаты которого будут известны нескольким командам
Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что Лига и профсоюз игроков договорились, что команды более не смогут скрывать результаты медицинских обследований игроков, выходящих на драфт.
Инсайдер сообщает, что теперь игроки, принимающие участие в драфт-комбайне НБА, будут проходить специальный медосмотр, базированный на физической нагрузке, результаты которого будут распространяться между отдельными командами, основываясь на спрогнозированном номере выбора баскетболиста.
В ходе переговоров Лига настаивала на том, чтобы медосмотр проходил перед драфтом.
Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.
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