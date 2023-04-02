Журналист обвинил The Ringer Билла Симмонса в предвзятости в голосовании за MVP. Ни один из шести голосов издательства не ушел Эмбииду

Журналист и обозреватель «Филадельфии» Дэйв Ерли заявил, что авторитетное издательство The Ringer предвзято относится к центровому .

Ерли сообщает, что в прошлом году при выборе самого ценного баскетболиста НБА-2021/22 ни один из шести голосов журналистов The Ringer не достался Эмбииду. Он отмечает, что четверо из голосовавших даже не поставили его вторым.

Наконец, у издательства есть свой обновляемый список 125 лучших игроков НБА в данный момент. Джоэл занимает там 6-ю строчку – позади Карри, Дончича и Дюрэнта.

The Ringer был основан в 2016 году известным спортивным экспертом . В этом сезоне он заявлял, что склоняется к выбору Эмбиида как самого ценного игрока Лиги.

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