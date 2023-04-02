Журналист обвинил The Ringer Билла Симмонса в предвзятости в голосовании за MVP. Ни один из шести голосов издательства не ушел Эмбииду

Теги Филадельфия НБА Билл Симмонс Джоэл Эмбиид Баскетбол

Журналист и обозреватель «Филадельфии» Дэйв Ерли заявил, что авторитетное издательство The Ringer предвзято относится к центровому Джоэлу Эмбииду.

Ерли сообщает, что в прошлом году при выборе самого ценного баскетболиста НБА-2021/22 ни один из шести голосов журналистов The Ringer не достался Эмбииду. Он отмечает, что четверо из голосовавших даже не поставили его вторым.

Наконец, у издательства есть свой обновляемый список 125 лучших игроков НБА в данный момент. Джоэл занимает там 6-ю строчку – позади Карри, Дончича и Дюрэнта.

The Ringer был основан в 2016 году известным спортивным экспертом Биллом Симмонсом. В этом сезоне он заявлял, что склоняется к выбору Эмбиида как самого ценного игрока Лиги.

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10 комментариев

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Forza
Я посмотрел этот рейтинг. Это вообще какой то бред. Мне просто интересно по какой методике он вычисляется. Допустим Дончич на третьем месте из-за статы. Допустим. Хотя это уже крайне спорно. Но по какой такой методике, Карри и Дюрант выше Эмбида? По стате Эмбид лучше. Командные результаты тоже.

Дальше идёт Тейтум. Ну ладно. Но после него - Кавай и Лиллард. Ну это вообще какой то бред уж совсем. Кавай не тащит свою команду особо, пропускает кучу матчей, не показывает какой то топовый статистический перфоманс, а команда не является топ контендером. Я не вижу ни одной причины, просто ни одной, почему ШГА ниже Кавая.

Ну и как вишенка на торте - это Фокс, который на 30 месте и ниже вообще всех. Там Зайон в фильмах снимается больше, чем на паркет выходит( главная роль в фильме Кит - просто блеск), но всё равно выше в рейтинге лучшего клатчера НБА... Хотя выше него не только оскароносный Зайон, но и ещё Сиакам, например. Эдвардс. Ирвинг.

Короче я вообще ниче не понял.
+1
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elMORRO
у вестбрука и Коби одинаково мвп
все что нужно знать об мвп
на этом обсуждение мвп, ценности мвп, адекватности мвп, заканчивается
+1
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xamer 9
Ответ Даши Жапов
Я бы сказал, что журналист преувеличивает, и это бред сивой кобылы, но тот факт, что его засунули на 6-е место, заставляет задуматься. Ну и скорее всего дело в противостоянии Филы и Бостона.
Заставляет задуматься над чем? Попадание в десятку лучших игроков - уже достижение. Там же речь не о сезоне, а о в целом за карьеру берут 125 игроков. Ладно с Дончичем вы можете поспорить, но в каком воспалённом мозгу Эмбиид будет выше в подобном списке Карри и Дюранта?
+6
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xamer 9
Выглядит, как попытка продавить это издательство, а также показать пример другим.
+5
-1
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Куприн
А с фига ли в прошлом году им голосовать за Эмбида? Йокич выдал мощнейший сезон.
+9
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dan6757@yandex.ru
Ответ Даши Жапов
Я бы сказал, что журналист преувеличивает, и это бред сивой кобылы, но тот факт, что его засунули на 6-е место, заставляет задуматься. Ну и скорее всего дело в противостоянии Филы и Бостона.
Дончич 3, А ШГА 12. Не пойму, откуда такая пропасть, если ОКЛА выше...
+5
-1
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Даши Жапов
Я бы сказал, что журналист преувеличивает, и это бред сивой кобылы, но тот факт, что его засунули на 6-е место, заставляет задуматься.

Ну и скорее всего дело в противостоянии Филы и Бостона.
+1
-3
-2
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dan6757@yandex.ru
За то Йокич у них первый. тупой вброс, тупого издания.
0
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Consistency
Да зная Симмонса, дело стопроцентно ни в каком расизме, а в том, что он просто упоротый кельт до мозга костей, а с Филой у них исторически отношение и противостояние даже насыщеннее и острее, чем с Лейкерс.
+11
-1
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Безумный Макс
что даже в нба нашли расизмус?😂🙈
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