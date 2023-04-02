Журналист обвинил The Ringer Билла Симмонса в предвзятости в голосовании за MVP. Ни один из шести голосов издательства не ушел Эмбииду
Журналист и обозреватель «Филадельфии» Дэйв Ерли заявил, что авторитетное издательство The Ringer предвзято относится к центровому Джоэлу Эмбииду.
Ерли сообщает, что в прошлом году при выборе самого ценного баскетболиста НБА-2021/22 ни один из шести голосов журналистов The Ringer не достался Эмбииду. Он отмечает, что четверо из голосовавших даже не поставили его вторым.
Наконец, у издательства есть свой обновляемый список 125 лучших игроков НБА в данный момент. Джоэл занимает там 6-ю строчку – позади Карри, Дончича и Дюрэнта.
The Ringer был основан в 2016 году известным спортивным экспертом Биллом Симмонсом. В этом сезоне он заявлял, что склоняется к выбору Эмбиида как самого ценного игрока Лиги.
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Дальше идёт Тейтум. Ну ладно. Но после него - Кавай и Лиллард. Ну это вообще какой то бред уж совсем. Кавай не тащит свою команду особо, пропускает кучу матчей, не показывает какой то топовый статистический перфоманс, а команда не является топ контендером. Я не вижу ни одной причины, просто ни одной, почему ШГА ниже Кавая.
Ну и как вишенка на торте - это Фокс, который на 30 месте и ниже вообще всех. Там Зайон в фильмах снимается больше, чем на паркет выходит( главная роль в фильме Кит - просто блеск), но всё равно выше в рейтинге лучшего клатчера НБА... Хотя выше него не только оскароносный Зайон, но и ещё Сиакам, например. Эдвардс. Ирвинг.
Короче я вообще ниче не понял.
все что нужно знать об мвп
на этом обсуждение мвп, ценности мвп, адекватности мвп, заканчивается
Ну и скорее всего дело в противостоянии Филы и Бостона.