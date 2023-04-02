Команда из Техаса может не выйти в плей-офф впервые в истории НБА

Теги Даллас Хьюстон Сан-Антонио НБА Баскетбол

В случае неудачи «Далласа» на заключительном отрезке регулярного чемпионата-2022/23 штат Техас останется без представителя в матчах на вылет впервые с 1980 года, когда «Мавс» присоединились к Лиге.

«Сан-Антонио» не выходил в плей офф всего 7 раз – 1984, 1987, 1989, 1997, 2020, 2021 и 2022. «Даллас» покрыл пять из них (1984, 1987, 2020, 2021, 2022), «Рокетс» – оставшиеся два (1989 и 1997).

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ RAMIK
Им нужен игрок-звезда, вокруг которого будут строить проект. А сейчас команда думаю ищет оптимальное сочетание релевиков под главного игрока.
Поп танкует француза . Причем очень откровенно . Вот и будет та звезда ради , которой и делать перестройку
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Максималка Вандербилта
что-то у Сан-Антонио перестройка затянулась...
Им нужен игрок-звезда, вокруг которого будут строить проект. А сейчас команда думаю ищет оптимальное сочетание релевиков под главного игрока.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Надо выпить за этот исторический момент.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максималка Вандербилта
что-то у Сан-Антонио перестройка затянулась...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий