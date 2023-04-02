Команда из Техаса может не выйти в плей-офф впервые в истории НБА

В случае неудачи « » на заключительном отрезке регулярного чемпионата-2022/23 штат Техас останется без представителя в матчах на вылет впервые с 1980 года, когда «Мавс» присоединились к Лиге.

« » не выходил в плей офф всего 7 раз – 1984, 1987, 1989, 1997, 2020, 2021 и 2022. «Даллас» покрыл пять из них (1984, 1987, 2020, 2021, 2022), «Рокетс» – оставшиеся два (1989 и 1997).

За 4 матча до конца текущего сезона «Мэвс» (37-41) находятся вне зоны плей-ин – до «Оклахомы» одна победа. Последний матч выездного турне техасцы проведут сегодня против «Атланты». Впереди у них «Сакраменто», «Чикаго» и «Сперс».

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