35 очков и 12 передач Джимми Батлера помогли «Майами» нанести «Далласу» 6-е поражение в 7 матчах

«Майами» в субботу одержал победу в домашнем матче над «Далласом» со счетом 129:122.

«Мэверикс», продолжающие борьбу за попадание в плей-ин, потерпели шестое поражение в последних семи матчах. Команда идет на 11-м месте в Западной конференции с 37 победами и 41 поражением.

Звезда « » набрал 42 очка, сделал 10 подборов и 8 передач. Тим Хардуэй добавил 31 очко, 7 передач и 6 подборов, Кайри Ирвинг – 23 очка и 8 передач.

Лучшим в составе «Майами» стал , который набрал 35 очков и сделал 12 передач. Коди Зеллер, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Бэма Адебайо, отметился 20 очками и 8 подборами. Кевин Лав и Макс Струс добавили по 18 очков каждый.

«Хит» близок к тому, чтобы гарантировать себе 7-е место на Востоке. С показателями 41-37 команда опережает «Атланту» (38-39) и «Торонто» (38-39).

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел