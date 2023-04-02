35 очков и 12 передач Джимми Батлера помогли «Майами» нанести «Далласу» 6-е поражение в 7 матчах

Теги Даллас НБА Джимми Батлер Лука Дончич Баскетбол

«Майами» в субботу одержал победу в домашнем матче над «Далласом» со счетом 129:122.

«Мэверикс», продолжающие борьбу за попадание в плей-ин, потерпели шестое поражение в последних семи матчах. Команда идет на 11-м месте в Западной конференции с 37 победами и 41 поражением.

Звезда «Далласа» Лука Дончич набрал 42 очка, сделал 10 подборов и 8 передач. Тим Хардуэй добавил 31 очко, 7 передач и 6 подборов, Кайри Ирвинг – 23 очка и 8 передач.

Лучшим в составе «Майами» стал Джимми Батлер, который набрал 35 очков и сделал 12 передач. Коди Зеллер, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Бэма Адебайо, отметился 20 очками и 8 подборами. Кевин Лав и Макс Струс добавили по 18 очков каждый.

«Хит» близок к тому, чтобы гарантировать себе 7-е место на Востоке. С показателями 41-37 команда опережает «Атланту» (38-39) и «Торонто» (38-39).

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1 комментарий

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kondratiy
Фраза: "Майями нанёс Далласу 6е поражение в 7 матчах" подразумевает, что в последних семи матчах между этими двумя командами 6 побед за Майями. Или они сыграли семиматчевую серию, где Майями шесть раз обыграл Даллас.
Правильно писать: "Даллас, проиграв Майями, потерпел 6е поражение в 7 матчах"
Или "Майями обыграл Даллас. Для Далласа это 6е поражение в семи матчах"
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