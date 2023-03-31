Александер Секулич: «Мы серьезно отнеслись к битве – один игрок даже потерял зуб»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич заявил, что команда серьезно отнеслась к первому матчу плей-офф против «Нижнего Новгорода» (81:93).

«В первую очередь я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить «Нижний Новгород» с победой в Кубке России. Что же касается плей-офф, как правило, первая игра всегда складывается тяжело.

Обе команды очень хотят победить. У наших игроков было несколько тяжелых падений, шла кровь, один игрок даже потерял зуб. Все это говорит о том, что мы серьезно отнеслись к битве в плей-офф, и я рад нашей победе в ней», – сказал тренер в послематчевой пресс-конференции.

« » повел в серии – 1-0.

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