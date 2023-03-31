Кандидат на попадание в Топ-10 Грэйди Дик примет участие в драфте НБА этого года

Защитник Канзаса Грэйди Дик решил выставить свою кандидатуру на драфт этого года.

Дик расположен на 11-й строчке в последней версии рейтинга ESPN, посвященного драфт-проспектам.

«Вcе это было бы невозможно без Бога и моей семьи. Они были со мной на каждом шагу. Я также хочу поблагодарить своих тренеров, учителей и друзей», – сказал Дик в интервью ESPN.

В дебютном сезоне в баскетболист набирал 14,2 очка, 5,1 подбора и 1,7 передачи при 44,2% реализации с игры.

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