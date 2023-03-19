Александер Секулич: «Болельщики были самым настоящим шестым игроком»
Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александер Секулич выразил слова благодарности болельщикам краснодарской команды после победы над УНИКСом (78:70).
«Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые сегодня заполнили трибуны «Баскет-Холла» и стали самым настоящим шестым игроком. В самые сложные моменты матча мы ощущали их поддержку и находили силы переломить ход игры в свою пользу.
Что касается матча, то и у нас, и у УНИКСа были определенные проблемы с травмированными игроками. Обе команды пытались это преодолеть. Мы смогли найти путь к победе, хоть и далеко не сразу. Сегодня порой было по-настоящему сложно, но играя вместе, друг за друга, «Локо» смог одержать победу», – поделился тренер в послематчевой пресс-конференции.
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