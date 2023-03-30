Александр Секулич: «Всю энергию прошлых поражений нужно направить достижение нужного нам результата»

Главный тренер « ива-Кубань» Александр Секулич считает, что неудачи регулярного чемпионата должны мотивировать команду перед плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Давайте поговорим о предстоящей серии с той позиции, что о результатах матчей регулярки забывать нельзя! Надо помнить те чувства, которые мы испытывали после тех поражений. И всю эту энергию нужно направить достижение нужного нам результата. Вот, что я хочу донести игрокам своей команды», – приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В рамках матча-открытия плей-офф Лиги ВТБ-2022/23 « » примет «Локо» завтра, 30 марта, в 19.30 по московскому времени.

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