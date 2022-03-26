Ламаркус Олдридж вернется после травмы на следующей неделе

Форвард близок к возвращению в строй после травмы.

Главный тренер команды сообщил, что игрок появится на площадке в одном из матчей «Нетс» на следующей неделе.

Олдридж не играет с 7 марта из-за повреждения бедра. В нынешнем сезоне форвард набирает 13,5 очка и 5,6 подбора в среднем за матч.

«Бруклин» столкнулся с травмами нескольких ключевых игроков по ходу сезона. Команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции и борется за попадание в плей-офф.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22