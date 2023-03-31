Маршалл Гликман о расширении Евролиги: «Отдаем ли мы предпочтение Дубаю перед Парижем и Лондоном? Возможно»

Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман считает, что нужно аккуратно подходить к вопросу расширения соревнования.

«Мы должны быть осторожны, потому что в случае достижения соглашения с Дубаем, то, возможно, найдется еще какой-нибудь европейский рынок, который не попадет в наши списки. Отдаем ли мы предпочтение Дубаю перед Парижем и Лондоном? Возможно. Это интересные дискуссии, которые поднимают различные вопросы, но мы видим множество различных возможностей.

В долгосрочной перспективе «Финал четырех» будет проходить в крупных городах мира, Европы. Я рад, что в этом году мы едем в Каунас. Это небольшой город, но это баскетбольный город. Там очень любят игру – это потрясающе, но я с нетерпением жду будущих мест проведения «Финала четырех».

Стамбул, очевидно, находится на карандаше», – поделился Гликман в интервью BasketNews.

Ранее сообщалось, что один из богатейших людей в ОАЭ Абдулла Аль-Набуда проявляет инициативу в появлении команды-участника Евролиги на Ближнем Востоке. Дубай предлагает инвестировать 150 миллионов евро в течение следующих шести лет, с привлечением спонсоров и инвесторов из близлежащих регионов.

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